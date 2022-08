Die deutschen Biathleten wollen die nationalen Meisterschaften an diesem Wochenende in Oberhof auch als Test für die WM im kommenden Winter nutzen. "Ich bin gespannt, wie sich das neue Stadion präsentiert. Rollerbahn und Schießstand haben sich ja auch leicht verändert", sagte Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann. Die 33 Jahre alte Sächsin werde schon die Tage vor den Wettkämpfen nutzen, "um den Schießstand zu testen und um mich an die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen", ergänzte die ehemalige Weltmeisterin.