An den Hochschulen im Freistaat haben sich im vergangenen Wintersemester 210 Gasthörer eingeschrieben. Das waren acht mehr als im Wintersemester 2021/2022, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Demnach verfolgten im vergangenen Wintersemester 89 Frauen und 121 Männer Vorlesungen als Gäste. Die meisten Gasthörer verzeichnete die Friedrich-Schiller-Universität in Jena, wo 124 eingeschrieben waren.