Bei der diesjährigen Abiturprüfung in Thüringen ist eine bereits 2021 verwendete Aufgabe gestellt worden. Die Wahlaufgabe aus dem Geschichtsabitur mit erhöhtem Anforderungsprofil sei im vergangenen Jahr in einer Nachschreibe-Abiturprüfung enthalten gewesen, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch auf Anfrage mit. Damals hätten allerdings nur zehn Schulen die Aufgaben angefordert. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "Tag 24" über die Panne berichtet.