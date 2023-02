Die Thüringer CDU-Fraktion hat im Kampf gegen den Lehrermangel im Freistaat mehr Ausbildungsplätze für Lehrerinnen und Lehrer angemahnt. "Es braucht dabei einen Dreiklang aus zusätzlichen Ausbildungsplätzen, unbürokratischeren Einstellungsverfahren und einer berufsbegleitenden Qualifizierung von Seiteneinsteigern", sagte der bildungspolitische Sprecher der Thüringer CDU-Fraktion, Christian Tischner am Dienstag.

Die Thüringer CDU-Fraktion hat im Kampf gegen den Lehrermangel im Freistaat mehr Ausbildungsplätze für Lehrerinnen und Lehrer angemahnt. "Es braucht dabei einen Dreiklang aus zusätzlichen Ausbildungsplätzen, unbürokratischeren Einstellungsverfahren und einer berufsbegleitenden Qualifizierung von Seiteneinsteigern", sagte der bildungspolitische Sprecher der Thüringer CDU-Fraktion, Christian Tischner am Dienstag.

Die Landesregierung müsse "endlich einen Plan vorlegen, wie sie den gravierenden Lehrermangel in den Griff kriegen will". Tischner verwies zudem auf Forderungen der bildungspolitischen Sprecher der Union, wonach Studierende die Möglichkeit erhalten sollen, einfacher von einem reinen Fach- in ein Lehramtsstudium zu wechseln.