Die Thüringer CDU-Fraktion will eine bessere Betreuung in den Kindergärten erreichen. Bei Kindern über drei Jahren fordern die Christdemokraten, dass sich eine Erzieherin nur noch um zwölf Kinder kümmern muss, wie aus einem CDU-Papier zu frühkindlicher Bildung hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach formuliert die CDU als kurzfristiges Ziel einen Betreuungsschlüssel bei den Unter-Dreijährigen von eins zu sechs und bei den Über-Dreijährigen von eins zu zwölf. Mittelfristig will sie die den Personalschlüssel bei den Über-Dreijährigen auf eins zu zehn verbessern.