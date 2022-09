Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Thüringen hat dazu aufgerufen, die Erste Hilfe an Schulen zu stärken. In Notsituationen sei jede Sekunde entscheidend. Deshalb sei nicht wichtig, wer helfe, sondern dass es Hilfe gebe, teilte ds DRK anlässlich des Welt-Erste-Hilfe-Tages an diesem Samstag mit. Auch Kinder könnten in Notfallsituationen bereits effektiv unterstützen. "Die Schule als Lern- und Lebensort muss sicherer werden", forderte Susan Leib, Landesleiterin des Thüringer Jugendrotkreuz.