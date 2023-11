Eine Praktikantin liest in einer Kita Kindern vor. Foto

GEW fordert besseren Betreuungsschlüssel in Kitas

Bildung GEW fordert besseren Betreuungsschlüssel in Kitas

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat einen besseren Betreuungsschlüssel in Kitas gefordert. Vor allem dringend notwendige Verbesserungen für Kinder unter drei Jahren fehlten völlig im aktuell vorliegenden Gesetzentwurf, sagte die stellvertretende Landesvorsitzende der GEW Thüringen, Bettina Löbl, am Dienstag. Den aktuellen Personalschlüssel bezeichnete sie als "vernichtendes Urteil und ein Armutszeugnis für die Thüringer Bildungspolitik".

Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung zeigten, dass in Thüringen 90,3 Prozent der Kinder in Kindertageseinrichtungen mit einem nicht-kindgerechten Personalschlüssel betreut würden. Während die Stiftung ein Verhältnis von einer Erzieherin zu drei Kindern empfiehlt, ist es in Thüringen ein Verhältnis von 1 zu 5,1.