Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat sich für eine verlässliche Förderung von Demokratieprojekten und Opferberatungsstellen ausgesprochen. Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit, sagte Holter am Mittwoch in Erfurt. Die politische Kultur brauche tagtäglich das aktive Engagement aller Demokratinnen und Demokraten. "Aber sie braucht auch eine nachhaltige und verlässliche Struktur, in der Demokratiearbeiterinnen und Demokratiearbeiter dort tätig sind, wo die Demokratie immer wieder herausgefordert wird."