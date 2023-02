In Erfurt findet die alljährliche Landesrunde der Mathematik-Olympiade nach zwei Jahren erstmals wieder in Präsenz statt. 200 Thüringer Schülerinnen und Schüler der 5. bis 12. Klassen stellen sich in diesem Jahr der mathematischen Herausforderung, teilte das Thüringer Bildungsministerium am Mittwoch mit. Ausgetragen wird die Landesrunde am 24. und 25. Februar 2023 im Königin-Luise-Gymnasium in Erfurt.