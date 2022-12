Nach Einschätzung des Thüringer Bildungsministeriums ist die personelle Lage in vielen Kindergärten des Freistaates krankheitsbedingt angespannt. "Wir können es statistisch nicht nachvollziehen, wissen aber, dass die Situation angespannt ist. Es gibt derzeit sehr viele Personalausfälle", sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums am Dienstag in Erfurt. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" über drohende Kita-Schließungen berichtet.