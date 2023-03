Angesichts hoher Zahlen zugewanderter Kinder und Jugendlicher an den Schulen hat Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) ein Sofortprogramm im Bildungssektor angekündigt. "Die Schulen laufen stellenweise voll", sagte Holter am Donnerstag nach Beratungen von Landesregierung und Kommunen. Dort, wo besonders viele zugewanderte Schülerinnen und Schüler aufgenommen wurden, sollen diese aus den Klassenverbänden herausgelöst und in Intensivsprachkursen unterrichtet werden.