Die sogenannte praxisintegrierte Erzieherausbildung (Pia) soll in Thüringen dauerhaft eingeführt werden. Darauf habe sich der Bildungsausschuss am Freitag verständigt, teilten mehrere Fraktionen mit. "Nach aktueller Einschätzung könnte der erneut angehörte Gesetzentwurf bereits im April-Plenum beschlossen werden, sodass Pia als Regelausbildung ab dem kommenden Schuljahr 2023/24 möglich wäre", sagte der Sprecher für frühkindliche Bildung der Thüringer Linke-Fraktion, Daniel Reinhardt. Demnach sei eine pauschale Bezuschussung in Höhe von 1200 Euro pro Auszubildender geplant.