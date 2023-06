In einem Heulager im Unstrut-Hainich-Kreis sind nach Polizeiangaben etwa 200 Heuballen in Flammen aufgegangen. Der Brand habe sich am Sonntagmorgen in Heyerode, einem Ortsteil der Gemeinde Südeichsfeld, ereignet, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Zuvor hatten die Funke-Medien berichtet.