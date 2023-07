Auf der Mülldeponie Schwerborn in Erfurt ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Baggerfahrer hatte den Brand am Montag bemerkt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Am Abend waren Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, um das Feuer kontrolliert abbrennen zu lassen. Es sei davon auszugehen, dass die Löscharbeiten noch einige Stunden in Anspruch nehmen werden, so eine Polizeisprecherin.

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer im Holz- und Sperrmülllager der Deponie aus. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Nach ersten Schätzungen sei ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden.

In einer Mitteilung der Stadtverwaltung Erfurt war von einem Großbrand die Rede. Demnach brennt eine "größere Menge Altholz". An den Löscharbeiten seien mehrere Feuerwehren und etwa 100 Einsatzkräfte beteiligt. Außerdem seien Fahrzeuge der Stadtwerke Erfurt und mehrere private Fahrzeuge mit Wasserfässern im Einsatz. "Anwohner werden aufgrund der Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzuschalten", hieß es in einer Mitteilung der Stadt.