Bei der Bekämpfung des Waldbrandes in der Sächsischen Schweiz helfen auch Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes aus Thüringen mit. Fünf Kräfte der DRK-Bergwacht aus Ilmenau und Meuselbach sind dort mit zwei geländegängigen Fahrzeugen im Einsatz, wie das DRK am Dienstag mitteilte. Hauptsächlich transportieren sie Schläuche, technisches Gerät, Treibstoff und Lebensmittel an die Einsatzstellen der Feuerwehren. Außerdem helfen sie diesen mit Sicherungstechnik und hitzebeständigen Seilen bei der Brandbekämpfung in schwer zugänglichen Bereichen. Der am vergangenen Donnerstag begonnene Einsatz der Thüringer Helfer dauert laut DRK bis zum kommenden Freitag.