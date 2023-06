Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Weimar ist ein Bewohner verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer von einer Zigarette ausgelöst, die einen Papierstapel entzündete, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 68-Jährige kam am Freitagabend mit leichten Brandverletzungen in ein Krankenhaus. Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell zu löschen, so dass keine weiteren Bewohner verletzt wurden und auch kein Schaden am Gebäude entstand.