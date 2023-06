Nach einem Brand in einer Geflüchtetenunterkunft in Apolda mit einem Todesopfer und einigen Verletzten hat sich die Thüringer Politik bestürzt gezeigt. "Die Brandursache muss nun schnell geklärt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck", sagte Innenminister Georg Maier (SPD) laut einer Mitteilung seines Sprechers am Sonntag. Er sprach den Angehörigen sein Beileid aus. 70 Polizistinnen und Polizisten seien in Apolda vor Ort und bei der Evakuierung und Ermittlungen zur Brandursache eingesetzt, schrieb Maier zudem bei Twitter.