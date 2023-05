Ein Feuer in einem Gebäudekomplex in Rudolstadt (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) hat einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Aus bislang ungeklärter Ursache waren in der Nacht zu Freitag mehrere Teile des Komplexes in der Nähe eines Szene-Lokals in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Bewohner eines angrenzendes Hauses mussten aufgrund der Brandentwicklung ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Samstagmorgen noch an.