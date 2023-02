Ab dem 1. März werden Thüringens Wälder wieder überwacht. Bis Ende Oktober sollen täglich Einschätzungen darüber getroffen werden, wie hoch die Gefahr für einen Waldbrand ist, wie Thüringen Forst am Dienstag in Erfurt mitteilte. Jene Einschätzungen sollen als Karte kostenfrei im Internet einsehbar sein. In den übrigen Monaten des Jahres werden die Gefahrenstufen nicht täglich ermittelt.