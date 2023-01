Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gotha sind zwei Bewohnerinnen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sei es nach der Inbetriebnahme eines mit Holz befeuerten Ofens im Keller zu einer Verpuffung mit anschließendem Brand gekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die 31 und 72 Jahre alten Bewohnerinnen seien mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.