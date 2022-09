Ein Feuer hat in einem Mehrfamilienhaus in Eisenach nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mindestens 100.000 Euro angerichtet. Bei dem Brand, der am Samstag in einer Wohnung ausbrach, seien keine Menschen verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Bewohner hätten eigenständig das Wohnhaus verlassen können, sagte ein Polizeisprecher. Nach seinen Angaben war eine Wohnung im Dachgeschoss betroffen.