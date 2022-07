In einem Gewerbegebäude am Bahnhof in Gotha ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. «Es brennt eine Fläche von ungefähr 50 mal 100 Metern», sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Angaben zu Verletzten konnte die Polizei zunächst nicht machen. Der Brand sei kurz nach drei Uhr gemeldet worden und inzwischen unter Kontrolle. Neben einem Flachbau standen auch mehrere Gebrauchtwagen und eine Solaranlage in Flammen.