Mit einem Trauergottesdienst ist am Freitag der Opfer der Brandkatastrophe in Apolda gedacht worden. Bei der Andacht in der Lutherkirche wurden die Namen der Toten verlesen und Kerzen für sie entzündet. Bei dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus waren am vergangenen Sonntag vier Menschen ums Leben gekommen. Knapp zwei Dutzend Menschen wurden teils schwer verletzt, darunter auch zwei Feuerwehrleute.

Superintendent Gregor Heidbrink sprach von einem Zeichen der Solidarität, dass man in der Not zusammenstehe. Zugleich dankte er den Einsatzkräften und Helfern, die die Bewohner des Hauses gerettet und versorgt hatten. Zu der Trauerandacht war auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow nach Apolda gekommen.

In dem von dem Feuer weitgehend zerstörten Haus hatten laut Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (Freie Wähler) neun bulgarische Familien mit 44 Mitgliedern gewohnt. Ein 35 Jahre alter Landsmann sitzt wegen Mord- und Brandstiftungsverdachts in Untersuchungshaft.

Bei dem verheerenden Feuer war ein 53-jähriger Mann ums Leben gekommen, der sich mit einem Sprung aus dem Gebäude zu retten versucht hatte. Die Identität der drei anderen Toten wird derzeit noch zweifelsfrei per DNA-Analyse ermittelt. Laut Bürgermeister Eisenbrand waren die drei wahrscheinlich Gäste, da an dem Wochenende zwei Schuleinführungsfeiern in dem Haus gefeiert worden waren.

Der Bürgermeister sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gebe eine große Hilfsbereitschaft und Anteilnahme in der Stadt. Auf einem vor drei Tagen eingerichteten Spendenkonto seien bislang mehr als 1100 Euro eingegangen. Benötigt würden derzeit vor allem Möbel für die betroffenen Familien, von denen sieben bereits neue Wohnungen vermittelt werden konnten.

In der 22.000 Einwohner zählenden Kreisstadt des Weimarer Landes leben nach einer Statistik der Stadtverwaltung rund 770 bulgarische Staatsangehörige.