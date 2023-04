Mehr als 17.000 Menschen haben sich nach Veranstalterangaben am traditionellen MDR-Osterspaziergang beteiligt, für den in diesem Jahr die Stadt Eisenach Gastgeber war. Eisenach sei in der fast 30-jährigen Geschichte des Osterspaziergangs jeweils am Ostersonntag die bisher größte Gastgeberstadt gewesen, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.