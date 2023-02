Eine Karnevalsparty in Erfurt als Ersatz für den abgesagten größten Thüringer Faschingsumzug hat weniger Jecken angelockt als erwartet. Die Polizei sprach am Sonntag von etwa 1800 Besuchern des Faschingsfestes auf dem Domplatz der Landeshauptstadt. Grauer Himmel und immer wieder Regenschauer machten es den Karnevalisten schwer, in fröhliche Stimmung zu kommen.

Der Umzug in Thüringens Landeshauptstadt war vor der Corona-Pandemie stets von Tausenden Zuschauern an den Straßenrändern verfolgt worden. Er wurde in diesem Jahr vor wenigen Wochen wegen Finanzproblemen von der Gemeinschaft Erfurter Carneval abgesagt. Als Alternative wurde von der Stadtverwaltung die Party organisiert, bei der auf einer großen Bühne unter anderem Stimmungssänger auftreten sollten.

In Erfurt gab es nach Einschätzung des Landesverbands der Thüringer Karnevalvereine die einzige Absage eines Faschingsumzugs in diesem Jahr im Freistaat. Vielerorts wurde trotz des regnerischen Wetters mit "Helau" und guter Laune Fasching gefeiert. In vielen Städten und Gemeinden organisierten die Vereine Umzüge, darunter in Ilmenau, Neustadt an der Orla sowie in vielen Orten im Kreis Sömmerda.

