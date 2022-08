Beim 28. Weinfest in Bad Sulza (Weimarer Land) soll am Sonntag (15.00 Uhr) die neue Weinprinzessin gekrönt werden. Sie wird die Nachfolge von Kateryna Kinter antreten, die den Titel im vergangenen Jahr verliehen bekommen hat. Die potenziellen Weinprinzessinnen müssen ledig und zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Für das Ehrenamt kommen nur Frauen in Frage, die in Thüringen wohnen.