Deutschlands bester Kfz-Mechatroniker kommt in diesem Jahr aus Thüringen. Felix Schneider aus Eisenach habe den Bundesausscheid gewonnen und den Titel errungen, teilte der Landesverband des Kfz-Gewerbes am Mittwoch in Erfurt mit. Die Landessieger hätten ihr Können in Frankfurt am Main unter Beweis gestellt. Der Bundesleistungswettbewerb werde jährlich ausgerichtet. Dabei gehe es unter anderem um Motormanagement, Fahrzeugsysteme, mechanische Systeme sowie Hybrid- und Elektrofahrzeuge - Aufgaben, die später zum Berufsalltag in Kfz-Werkstätten gehörten.