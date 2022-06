Die Linke ist für eine drastische Verschärfung des Klimaziels: Deutschland soll nach dem Willen der Partei bereits 2035 klimaneutral sein, also keine zusätzlichen Treibtreibhausgase in die Atmosphäre blasen. Dies beschloss der Bundesparteitag in Erfurt am Samstag. Bisher gilt das Ziel der Bundesregierung, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen.