Der Bundestagsbeschluss zur Aufhebung des umstrittenen Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche ist von Linken und Grünen in Thüringen begrüßt worden. Dies sei ein erster wichtiger Schritt für die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen, erklärte die Linke-Landtagsabgeordnete Karola Stange am Freitag. Für den Wegfall des Paragrafen 219a stimmte am Freitag eine große Mehrheit der Bundestagsabgeordneten. Er regelte bislang, dass für Schwangerschaftsabbrüche nicht geworben werden darf - führte aber in der Vergangenheit immer wieder dazu, dass Ärztinnen und Ärzte nicht ausführlich über Schwangerschaftsabbrüche informieren konnten, ohne Strafverfolgung zu riskieren.