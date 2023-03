71 junge Musiker aus Thüringen fahren zum Bundeswettbewerb "Jugend musiziert". Dafür haben sie sich beim diesjährigen Landeswettbewerb in Greiz qualifiziert. Rund 160 Jungen und Mädchen zwischen 11 und 21 Jahren hatten nach Angaben des Landesmusikrats am Wochenende ihr Können in den Solo-Kategorien Klavier, Harfe, Gesang, Gitarre und Drum-Set unter Beweis gestellt. Außerdem wurden Ensembles bewertet - unter anderem für Streichinstrumente, Blasinstrumente und Akkordeon.

Die jungen Musiker hatten sich zuvor in Regionalwettbewerben in Weimar sowie Arnstadt und Ilmenau für das Landesfinale qualifiziert. Hier erreichten 102 Nachwuchsmusiker einen ersten Preis. Für die jüngeren Teilnehmer endet hier der Wettbewerb. Die Besten der Älteren dürfen jetzt am Bundeswettbewerb teilnehmen, der vom 25. Mai bis 2. Juni im sächsischen Zwickau ausgetragen wird.

Landeswettbewerb Jugend musiziert Thüringen