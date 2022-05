Der Ausbau erneuerbarer Energien ist nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) inzwischen zu einem Standortvorteil geworden. Er werde nicht mehr als belastend wahrgenommen, sondern habe stark an Dynamik gewonnen, sagte Habeck am Dienstag in einem Energiegespräch mit Thüringer Unternehmern in Erfurt. Angesichts der hohen Energiepreise sei die Erschließung alternativer Quellen nicht mehr ein von der Politik, sondern ein vom Markt getriebenes Projekt.