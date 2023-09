Der Thüringer CDU-Vorsitzende Mario Voigt sieht die Durchsetzung einer Steuersenkung im Land mit Stimmen der AfD als eine Maßnahme, um unzufriedene Wähler wieder von der rechtsextremen Partei zurückzugewinnen. "Die Leute haben die Schnauze voll von diesen politik-taktischen Spielen. Sondern was sie wollen, ist: Dass man sich tatsächlich um ihre Sorgen kümmert", sagte der Landtagsfraktionschef am Donnerstagabend in den ARD-"Tagesthemen" mit Blick auf Forderungen, generell keine Politik mit Unterstützung der AfD zu machen. "Wir müssen mit Inhalten die Menschen überzeugen, dann gewinnen wir sie auch von den Rändern zurück."