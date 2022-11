Thüringens Landtag prüft Verbesserungen für Menschen, die an einem chronischen Erschöpfungssyndrom erkrankt sind. Der Leidensdruck der Menschen mit dem ME/CFS-Syndrom (Myalgischen Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom) sei hoch, sagte der FDP-Abgeordnete Robert-Martin Montag am Freitag im Landtag in Erfurt. In vielen Fällen führe die Krankheit, die oft lange nicht richtig erkannt werde, zu einem hohen Grad körperlicher Behinderung und kognitiver Beeinträchtigungen. Nach seinen Angaben sind allein in Thüringen nach Schätzungen etwa 10.000 Menschen betroffen.