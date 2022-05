Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist erneut gesunken und liegt deutlich unter dem bundesweiten Wert. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstag mit 183,8 an - im Vergleich zu 250,7 vor genau einer Woche. Bundesweit lag die Inzidenz am Dienstag laut RKI bei 437,6.