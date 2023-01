Mit dem Coronavirus infizierte Menschen müssen sich in Thüringen ab Donnerstag nicht mehr isolieren. Auch die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen fällt weg. Das sieht eine neue Verordnung vor, die am Montag vom Thüringer Gesundheitsministerium verbreitet wurde und am Donnerstag in Kraft treten soll. Die neuen Regelungen kommen damit einen Tag früher als anvisiert, teilte das Gesundheitsministerium mit. Auf Bundesebene entfällt ab Donnerstag auch die Maskenpflicht im Fernverkehr. Die vom Bund festgelegte FFP2-Maskenpflicht in medizinischen und Pflegeeinrichtungen bleibt.

Mit dem Wegfall der Isolationspflicht kommen aber auch neue Regeln für Infizierte mit positivem Test. Demnach gilt für sie eine generelle Maskenpflicht außerhalb der eigenen Wohnung und ein Betretungs- und Tätigkeitsverbot in medizinischen und pflegerischen Bereichen sowie bestimmten Gemeinschaftsunterkünften. Ziel sei, besonders gefährdete Menschen trotz Wegfalls der Isolationspflicht zu schützen. Infizierte müssen sich mindestens fünf Tage lang an die neuen Regeln halten oder 48 Stunden symptomfrei sein. Spätestens nach zehn Tagen müssen sich auch Infizierte mit Symptomen nicht mehr an die Regeln halten.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist es die voraussichtlich letzte Corona-Verordnung auf Landesebene. Die Ermächtigung des Bundes ende am 7. April. "Geregelt werden nur noch Erleichterungen gegenüber dem Bundesrecht", hieß es.