Die Corona-Inzidenz ist in Thüringen wieder gestiegen. Dennoch bleibt der Freistaat eines der Bundesländer mit dem niedrigsten Wert. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl der amtlich erfassten wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner am Donnerstag mit 130,9 an. Einen niedrigeren Sieben-Tage-Wert wies nur noch Bayern (120,2) aus. Vor einer Woche hatte die Inzidenz in Thüringen noch bei 119,8 gelegen.