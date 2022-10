Aus Solidarität mit den Protestierenden gegen die Regierung im Iran ist in Erfurt eine Demonstration durch Teile der Innenstadt gezogen. Die Polizei sprach von etwa 110 Teilnehmern am Samstag. Die Demonstrierenden zogen vom Anger zum Bahnhofsvorplatz, wo sie dem Polizeisprecher zufolge Grabkerzen entzündeten. Die Demonstration sei friedlich verlaufen. Auch in Jena fanden sich laut Polizei Unterstützer der Proteste im Iran zu einer Kundgebung im Stadtzentrum zusammen.