Schwarz-Weiß Erfurt hat einen Ersatz für die zum deutschen Volleyball-Meister MTV Stuttgart gewechselte Libera Michelle Petter gefunden. Wie der Club am Freitag mitteilte, wechselt die Niederländerin Romy Brooking aus Arnheim nach Erfurt. Die 20-Jährige belegte mit der niederländischen U20 im vergangenen Jahr Platz vier bei der Weltmeisterschaft. Sie unterzeichnete in Erfurt einen Vertrag über ein Jahr plus Verlängerungsoption.