Noch vor dem meteorologischen Sommerbeginn bekommt Thüringen am langen Pfingstwochenende viel Sonne ab. "Wir haben Hochdruckeinfluss vom Ostatlantik über nahezu komplett Westeuropa", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Samstag. Daran werde sich bis Donnerstag wahrscheinlich nichts ändern. "Das heißt: Jeden Tag viel Sonnenschein", so der Sprecher. Die Temperaturen liegen in den kommenden Tagen um die 20 Grad, am Sonntag könne es auch wärmer werden. Vereinzelt seien in Thüringen auch bis zu 24 Grad möglich.

Nach den Daten des DWD deutet sich am Mittwoch noch ein Temperaturanstieg an. Am Donnerstag ist der 1. Juni - und damit nicht nur Internationaler Kindertag, sondern auch meteorologischer Sommerbeginn. "Es ist möglich, dass es dann auch einen Sommertag gibt", sagte der Sprecher. Von einem Sommertag sprechen Meteorologen immer dann, wenn die Temperatur über 25 Grad steigt.