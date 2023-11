Der bisherige kommissarische Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Thüringen ist nun auch offiziell in das Amt gewählt worden. Gerhard Schneider vereinte bei der DRK-Landesversammlung am Samstag in Erfurt die meisten Stimmen auf sich, wie ein Sprecher mitteilte. Er hatte das Ehrenamt im Januar vom früheren Thüringer Verkehrsminister und Landtagspräsidenten Christian Carius übernommen, der sich aus persönlichen Gründen zurückgezogen hatte. Zuvor war Schneider Vizepräsident des Verbands.