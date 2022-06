Linken-Chefin Janine Wissler hat ihre angeschlagene Partei in einer kämpferischen und umjubelten Rede zum Auftakt des Bundesparteitags auf einen Neuanfang eingeschworen. Dabei setzte sie am Freitag in Erfurt auf eine strikte linke Opposition zur Ampel-Koalition. Zugleich grenzte sie die Linke klar vom früher Russland-freundlichen Kurs ab.