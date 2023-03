Der Deutsche Richterbund beharrt auf einer umfangreichen Investitionsoffensive für den digitalen Umbruch in der Justiz. Notwendig sei eine gemeinsame finanzielle Kraftanstrengung von Bund und Ländern, um die Justiz personell nachhaltig zu stärken und technisch auf die Höhe der Zeit zu bringen, sagte die Vorsitzende des Berufsverbandes, Andrea Titz, am Mittwoch zur Eröffnung des Deutschen Richter- und Staatsanwaltstages in Weimar. "Auch die breiteste Datenautobahn lässt sich mit der Postkutsche kaum befahren."