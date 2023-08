Nach sechsjähriger Pause setzen Pyrotechniker die Burgen im Gebiet der Drei Gleichen wieder leuchtend in Szene. Das Feuerwerksspektakel greift die mittelalterliche Legende auf, wonach ein Kugelblitz anno 1231 gleichzeitig in die Mühlburg, die Veste Wachsenburg und die Burg Gleichen eingeschlagen haben soll. Diese sollen danach - drei Fackeln gleich - weithin sichtbar gebrannt haben. Zum diesjährigen "Drei(n)schlag" werden in der Nacht zum Sonntag wieder Zehntausende Schaulustige im Städtedreieck von Gotha, Erfurt und Arnstadt erwartet.