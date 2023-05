Viel Sonnenschein erwartet die Menschen am Pfingstwochenende in Thüringen. Am Freitag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur gelegentlich Quellwolken geben. Mit Höchstwerten von 18 bis 21 Grad, im Bergland 11 bis 17 Grad, wird es angenehm frühlingshaft.