Wechselhaftes Wetter und milde Temperaturen erwarten die Menschen in Thüringen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, tritt am Vormittag noch lokal Nebel auf, der sich aber schnell wieder verzieht. Danach zeigt sich der Himmel bedeckt, zeitweise blickt die Sonne durch. Es bleibt regenfrei - bei Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht werden die Wolken etwas dichter und es regnet gebietsweise. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen zwei und sechs Grad.

Der Donnerstag wird laut DWD weiterhin bewölkt mit vereinzeltem Regen. Die Höchsttemperaturen am Tag sinken auf Werte zwischen neun und zwölf Grad. Nachts zieht der Regen in den Südosten Thüringens, im Nordwesten lockert es deutlich auf. Es werden Tiefstwerte zwischen einem und vier Grad erwartet.

Am Freitag halten sich die Wolken am Himmel und es tritt zeitweise Regen auf. In den Hochlagen kann es zu Schnee und Schneeregen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sechs und acht Grad. In der Nacht bleibt es stark bewölkt und regnerisch - bei Werten zwischen null und zwei Grad.