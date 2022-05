Die Landesverkehrswacht Thüringen will in Zukunft das Angebot für E-Bikes und E-Scooter ausbauen. Neue Fortbewegungsmittel müssten noch mehr in den Fokus rücken und neue Inhalte für Schulungen kreiert werden, sagte die Geschäftsführerin der Landesverkehrswacht (LVW) Thüringen, Katrin Jakobi. Darum soll es unter anderem auf der Jahreshauptversammlung der LVW am Freitag in Gotha gehen. 727 Veranstaltungen mit 50.845 Teilnehmer seien 2021 durchgeführt worden, hieß es. Die coronabedingten Ausfälle der Radfahrausbildung von Schulkindern in Thüringen seien teils durch Nachholangebote in den Ferien ausgeglichen worden. «Das vollumfänglich nachzuholen wird aber unmöglich sein», sagte Jakobi.