Nach dem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 247 bei Kallmerode im Eichsfeld ist eine Frau gestorben. Die 68-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei in Nordhausen am Freitag mitteilte. Die 18-jährige Fahrerin des anderen Wagens wurde schwer verletzt ebenfalls in eine Klinik gebracht. Zur Rettung wurden zwei Hubschrauber eingesetzt.