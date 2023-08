Bei einem Feuer auf einem Feld bei Geismar (Landkreis Eichsfeld) an der Grenze zu Hessen sind zwei Hektar Getreide verbrannt. Insgesamt standen am Mittwochmittag vier Hektar in Brand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. Der entstandene Schaden konnte ebenfalls zunächst nicht beziffert werden.