Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Niederorschel ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Die 61-Jährige starb am Montag noch an der Unfallstelle im Landkreis Eichsfeld, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor kollidierte ihr Wagen auf einer Kreuzung mit einem Pkw, der in Richtung Breitenworbis unterwegs war. Ein 29-jähriger Fahrer und ein fünfjähriges Mädchen blieben unverletzt. Die Straße blieb für mehrere Stunden voll gesperrt.