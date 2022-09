Nach siebenjähriger Projektlaufzeit haben die Beteiligten des Netzwerks "Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen" auf einem Fachtag am Montag ein positives Fazit gezogen. Es seien 2183 Menschen zu Fragen der Eingliederung etwa in den Arbeitsmarkt beraten worden, teilte Netzwerk-Koordinatorin Christiane Welker mit. Dabei seien nur solche Fälle in die Statistik eingeflossen, in denen die Beratung mindestens acht Stunden gedauert habe. Viele Tausend kürzere sogenannte Bagatellberatungen bei den fünf Trägern des Netzwerks seien nicht erfasst worden.